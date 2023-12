Ad "Amici 23" Holden avverte Ayle dopo i continui ritardi: "Se vuoi stare qui devi essere più duro"

Tgcom24

Holy Francisco nel panico Il più preoccupato di tutti è Holy Francisco, che nella prossima puntata avrà la sua ultima possibilità per tenersi il banco. "Perché annullata? A me la lezione serve. Capisco le regole e tutto, ma io mi gioco il c*** questa settimana, non mi posso permettere di saltare le lezioni. Se le salto è un problema per me".

Ayle dorme fino a mezzogiorno La valanga delle punizioni non si ferma e il giorno dopo vengono annullate altre lezioni, senza però che i colpevoli si sappiano spiegare il perché. Dai filmati, però, appare chiaramente che Ayle invece di andare a lezione con i compagni dorme fino a tardi. A svegliarlo, ben oltre le dieci, ci pensa Holy Francisco, che lo rimprovera bonariamente: "Hai già una lezione annullata, hai saltato il riscaldamento e la palestra. Hai le registrazione dei cori, almeno quello". Il ragazzo, però, non sembra sconvolto e anzi si gira dall'altra parte per continuare a dormire fino a mezzogiorno.

Holden: "Se vuoi stare qui devi essere più duro" A metterlo in guardia ci pensa anche Holden: "Sei un co**e, sul serio. Ti posso dare un consiglio? Se stai qui e continui così, è scritto nella pietra che ti prendi un provvedimento disciplinare a settimana. Ti consiglio di riflettere su cosa vuoi veramente. Non ti sei svegliato, sei stato a dormire fino a mezzogiorno... Chiediti: 'Le regole sono queste, che facciamo?'. Se vuoi stare qua devi essere più duro con te stesso".

Coppia di nottambuli "La mattina devi svegliarti. Io sono come te, faccio tantissima fatica a svegliarmi. Però trovo le forze e vado, devi farlo pure tu", prosegue il compagno."Impegnati sotto questo aspetto, devi costringerti a farlo. Devi capire che questa è a tutti gli effetti una scuola: andare a lezione e svegliarsi quando ci si deve svegliare". Holden capisce perfettamente il compagno, perché anche lui è un nottambulo: "Sono innamorato della notte, è il mio momento preferito. Ci sono però dei lati positivi anche nell'avere un ritmo più regolare. Se vuoi fare questo di lavoro, ed è quello che ci auguriamo tutti, servirà avere questi ritmi. Tocca essere allenati, altrimenti sono tutte opportunità che ti sfuggono".