"Amici", primi ingressi nella scuola ma la classe non è ancora completa

L'attrice arriva con una nuova scatola di magliette. Tocca a Ilan, cantante che porta un proprio pezzo. Arriva fino in fondo senza interruzioni: per la Pettinelli è maglia, Lorella si complimenta ma non è interessata mentre Rudy chiede di sentirlo in una cover. La prestazione è per Rudy convincente quindi il ragazzo dovrà scegliere in un secondo tempo con chi andare. Si va avanti con la ballerina Sofia, eliminata dopo che la Celentano abbassa la leva, e la cantautrice Senza Cri che invece ottiene la maglia, ma anche lei dovrà sfogliare la margherita, Cuccarini o Pettinelli? Poi c'è Alice, anche lei ballerina. Emanuel Lo abbassa la leva, nessuno la rialza: eliminata. Si prosegue con la danza con Gabriele. Anche in questo caso Emanuel abbassa ma Deborah invece rialza subito. La musica non riparte ma il ragazzo va avanti fino alla fine a ballare sul silenzio. Per l'ultimo blocco a portare le maglie è Marco Bocci ma il tempo è finito e si rimanda alla prossima puntata.