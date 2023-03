"Amici 22", Piccolo G e Gianmarco devono lasciare la scuola

Secondo appuntamento col serale di "Amici 22", il talent show di Maria De Filippi. A essere eliminati questa volta sono stati il cantante Piccolo G e il ballerino Gianmarco entrambi allievi della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Il primo è stato eliminato direttamente al termine della prima manche, mentre il secondo ha perso il ballottaggio finale con Cricca della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ospite della puntata è stato il comico Enrico Brignano.

La prima manche vede il team di Cuccarini-Emanuel Lo, sorteggiato, sfidare quello di Zerbi-Celentano. A rompere il ghiaccio è Cricca che canta "Tu come stai", dall'altra parte risponde Ramon ballando sulle note dei "Camina burana". A sfidarsi poi sono Maddalena e Piccolo G e, a seguire, Cricca e Aaron. Il team di Cuccarini-Emanuel Lo vince e decide di mandare al ballottaggio tre componenti della squadra avversaria. Alla fine a essere eliminato è Piccolo G. "Sono partito molto scettico e invece l'esperienza mi ha insegnato benefici e difficoltà della convivenza, il piacere della costanza, e anche che il rancore non serve a nulla", dice il cantante che, prima di lasciare definitivamente lo studio, riceve parole di stima da parte di Maria De Filippi.

Si prosegue con la seconda manche e a sfidarsi sono le stesse squadre. Il guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo e accettato da Alessandra Celentano viene annullato a causa dello stallo in giuria al termine della sfida tra Ramon e Samu. Il giudice Giuseppe Giofrè decide di non esprimere il proprio voto contestando la scelta di un guanto di sfida a tema hip hop nei confronti di un ballerino classico. Si procede quindi a una quarta sfida che vede prevalere Isobel su Cricca. Celentano e Zerbi mandano quindi al ballottaggio Angelina, Cricca e Samu. Dopo le esibizioni l’eliminato provvisorio è Cricca che si giocherà il tutto per tutto nel ballottaggio finale.

Si rinnova il guanto di sfida tra i professori. Il tema è "omaggio alla musica italiana". Lorella ed Emanuel ballano sulle note di "Brivido felino" di Adriano Celentano e Mina mentre Arisa e Raimondo si esibiscono con "Guarda che luna" di Fred Buscaglione. Chiudono Alessandra e Rudy con una rivisitazione ironica di alcuni successi italiani.

Terza manche: ancora in pista il team di Zerbi-Celentano che questa volta sceglie di sfidare la squadra di Arisa-Todaro. Sfide incrociate di ballo tra Gianmarco in coppia con Isobel e Alessio in coppia con Mattia: sono questi ultimi ad avere la meglio. Si raggiunge la parità tra i team con la vittoria di Isobel su Federica. Decisiva è quindi la terza sfida tra Aaron che canta "Vedo nero" e Mattia che balla sulle note di "Epoca". Ad andare al ballottaggio sono Gianmarco, Ramon e il cantante Aaron. A rischio eliminazione è Gianmarco che affronterà il ballottaggio finale con Cricca.

Dopo l'intermezzo comico affidato a Enrico Brignano i due ragazzi si esibiscono per la sfida finale e poi vanno in casetta ad attendere il verdetto. A dover abbandonare la scuola è Gianmarco. Tra le lacrime dei compagni per il ballerino c'è però la consolazione di riabbracciare la fidanzata Megan Ria, eliminata nel corso della prima puntata.