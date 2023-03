"Amici 22" Angelina scoppia in lacrime: "Mi odio tanto, sono delusa da me stessa"

Angelina: "Ritornare a odiarmi così tanto è deludente" Dopo la crisi del ballerino Alessio, ora anche per Angelina è arrivato il momento di fare i conti con le proprie fragilità. Prima di entrare ad "Amici 22" la ragazza non aveva infatti una situazione facile a livello emotivo, per quello inizialmente era restia a partecipare al programma: "Anche se domani dovessi stare meglio so che ci ricadrei. Io qua dentro sono stata bene e io non stavo bene, per niente. Non volevo nemmeno venirci qua e invece io sto bene". Il momento di crisi l'ha riportata a capofitto nella sua vita prima del talent: "Ritornare a odiarmi così tanto è deludente. Non è solo deprimente, è proprio deludente. Non sono più disprezzante nei miei confronti, sono arrabbiata. Non voglio adesso e non voglio qui". Tra poco inzierà infatti il serale e dovrà dimostrare quanto vale ai tre giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

"Fuori posso farmi del male, qua invece no" Nella scuola Angelina ha fatto pace con se stessa e ritrovato l'equilibrio, un cambio di rotta che non si aspettava affatto: "Ho avuto un cambiamento improvviso in positivo. Qui sono serena perché fuori sono più libera di farmi del male. Qua invece non posso". Maria De Filippi (che si è commossa ad "Amici 22" dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo) la invita quindi a pensare cos'è che la fa stare bene nella scuola e se l'equilibrio che ha trovato sia da imputare al fatto che è maturata: "Una persona cresciuta sta esattamente come stai tu adesso. 'Amici' è un'esperienza fortissima se la vivi a fondo. Hai tanto tempo per riflettere e ti relazioni ogni giorno con tantissime persone. E' molto più difficile rispetto a scrivere una canzone e postarla sui social". La cantante concorda con la conduttrice e la ringrazia per il supporto: è ora di asciugarsi le lacrime e lavorare sodo per il serale.

I Todarisa commentano gli avversari Dopo l'analisi dei Cuccalo, anche la squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro (ribattezzata Todarisa) ha fatto uno screening degli avversari. Si inizia con la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. "Gianmarco per me è l'anello debole, non so perché l'abbia voluto al serale. Ramon potrebbe andare in difficoltà fuori dai pezzi di repertorio, mentre Isobel è completa ma potete giocarvela con lei", dichiara Todaro. Per Arisa invece "Aaron ha un'emotività che non riesce a esprimere, non mi racconta niente. Piccolo G. mi piace, ma a volte prevale lo scoramento".

I lati deboli dei Cuccalo Si passa poi ai componenti dei Cuccalo, a iniziare dai ballerini: "Megan la vedo un po' in difficoltà, si è meritata il posto ma è la meno competitiva. Maddalena è forte, anche se sui pezzi dinamici fa un po' fatica. Samu mi è sempre piaciuto, ma non ha nulla in più di Alessio". Per quanto riguarda il canto Arisa ha le idee chiare. "Cricca è bravo, ma poco empatico. Ndg mi trasmette il suo lato emotivo, ma mi perdo la parte artistica. Angelina la adoro, è perfetta ma Federica mi emoziona di più quando canta"