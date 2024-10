"Amici 2024": le puntate in pillole

I giudici di questa puntata sono Eleonora Abbagnato e Gigi D’Alessio. Mentre il superospite è Petit, che dopo averci fatto ballare per tutta l’estate con il brano “Mammamì”, torna sul palco per presentare la sua ultima hit, “Lingerie. La puntata si conclude con l’apertura del televoto per gli inediti di Trigno, Ilan e Senza Cri.