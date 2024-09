"Amici", la nuova edizione al via con grandi ospiti

Domenica 29 settembre alle ore 14.00 su Canale 5 Maria De Filippi riapre le porte di “Amici”, la scuola dello spettacolo più longeva della tv. Apre la puntata Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione che riporta in studio la coppa e si esibisce in anteprima assoluta con il suo brano "Tacchi (fra le dita)" in uscita venerdì 4 ottobre con Warner Music Italy. Super ospite sul palco il cantautore Olly con il brano "Per due come noi" con Angelina Mango, singolo in top10 nella classifica airplay radio con oltre 52 mln di stream totali.