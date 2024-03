Per ognuno di loro si tratta di un'esperienza che porteranno nel cuore tutta la vita e ora, a un passo dal serale, sono tanti i dubbi e le speranze per quello che accadrà una volta usciti dalla scuola.

I sogni diventano realtà Cantanti e ballerini hanno scritto i loro messaggi in vista del serale, per raccogliere pensieri e riflessioni alla vigilia di un momento così importante della loro vita. Per Kumo "essere qui è più di un sogno. E' una speranza per poter vivere di musica, arte e danza in futuro", mentre per Dustin ballare sul palco del serale è "la conferma che in futuro voglio vivere di danza". Sarah ammette di "non volermi creare troppe aspettative, ma voglio uscire con il sorriso. Consapevole di aver dato tutto quello che potevo dare", Sofia vuole "regalare emozioni e ricordi. Essere qui è la dimostrazione che si può raggiungere tutto" e anche Mida pensa che "se ci credi anche quello che sogni diventa realtà. Apro una porta che affaccia sul mio futuro nella musica".

Canto e danza nel loro destino Lil Jolie desidera "che ogni esibizione lasci andare una parte di me e che queste piccole parti alla fine formino un enorme puzzle di emozioni", per Petit "essere arrivato al serale è una rinascita. Non so quanto arriverò lontano ma quello che sto vivendo è un'emozione inspiegabile", mentre per Lucia "niente succede per sbaglio. Forse sono davvero nel posto giusto al momento giusto: è la conferma che la danza è il mio destino". Per Gaia il serale "rappresenta aver superato limiti e pianti. Sentire nel profondo un vero cambiamento" e Marisol ammette che "qualche mese fa non mi sarei mai immaginata di poter arrivare fino a qui. Comunque andrà sarò contenta di aver vissuto questa esperienza". desidera "che ogni esibizione lasci andare una parte di me e che queste piccole parti alla fine formino un enorme puzzle di emozioni", per"essere arrivato al serale è una rinascita. Non so quanto arriverò lontano ma quello che sto vivendo è un'emozione inspiegabile", mentre per"niente succede per sbaglio. Forse sono davvero nel posto giusto al momento giusto: è la conferma che la danza è il mio destino". Per Gaia il serale "rappresenta aver superato limiti e pianti. Sentire nel profondo un vero cambiamento" eammette che "qualche mese fa non mi sarei mai immaginata di poter arrivare fino a qui. Comunque andrà sarò contenta di aver vissuto questa esperienza".