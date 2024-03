Tgcom24

Inutile dire che il risultato soddisfa qualcuno mentre lascia l'amaro in bocca ad altri. Nahaze è al tempo stesso sollevata e felice e si lascia andare nelle braccia di Lil Jolie. "Mi viene da piangere. E' che ci tengo tantissimo" spiega sperando che questo possa essere un buon viatico per l'ammissione al serale. Decisamente di tutt'altro umore è invece Ayle. "L'ennesima soddisfazione - commenta il cantante quando appare la classifica -, io non ho un cazzo da dire". Poi sbollita un po' la rabbia iniziale si rivolge ai compagni in maniera più conciliante. "Non è niente di personale - afferma -, per come mi sono comportato immagino nessuno mi abbia messo tra i cinque che devono andare al serale". E quando poi chiede conferma se qualcuno lo ha messo nella cinquina, di fronte al silenzio generale se ne va sconsolato.

Kia reagisce in maniera più tranquilla. "Sono qui dentro da poco, io stessa vedendomi da fuori magari direi "non fa niente al serale quella" - dice -, ma io so cosa posso dare. Non la prendo sul personale".

La rabbia di Ayle nei confronti dei "magliati" Ayle si isola, uscendo nel patio a fumare. Quando lo raggiunge Kia il ragazzo inizia a sfogarsi dimostrando che in fondo, un po' sul personale l'ha presa... "Per me è umiliante farmi valutare da un altro allievo che è qui come me - sbotta -, sai che me ne frega, finché c'è una professoressa che crede in me sin dall'inizio, se tutti non mi votano, sti grandissimi str... . Sai quanto rido appena piglio la maglia con tutti che ci rimangono di me...".