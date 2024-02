Ad "Amici 2023" la classifica del pubblico ribalta i pronostici

Tgcom24

Nahaze ultima in classifica A pesare sul gradimento popolare c'è anche il fatto che il pubblico si sia affezionato anche a livello personale ai ragazzi in questi mesi. L'ultima classificata, nonché ultima arrivata, Nahaze la prende quindi con filosofia, supportata dai compagni: "E' normale, sono entrata da poco. Razionalmente lo so, ma emotivamente ci sono rimasta male. Un pochino mi dispiace e credo che la colpa sia anche delle cover, dove mi sono piazzata male". Inutile negare la delusione per l'ultimo posto: "So che ogni cosa richiede il suo tempo, ma ci tenevo proprio tanto. Ho la necessità di farmi capire in fretta".

Doccia fredda per Lil Jolie: "Rudy mi butta fuori" Anche Lil Jolie non è per nulla soddisfatta: "Mi dispiace non tanto per il televoto, ma perché non arrivo a serale. Sento che esco, è ovvio che mi butta fuori Rudy. Guardimo in faccia la realtà". La ragazza, con le lacrime agli occhi, si vede già eliminata e cerca conforto nell'amica Gaia: "Quando usciamo poi ci vediamo, mica siamo amiche solo perché siamo qua dentro. Questo è solo un contorno della nostra amicizia. Io ti voglio bene, anzi ti amo".