Il primo a esibirsi è Petit con "Tornerai", poi Mida con il suo "Fight Club" e Malia con "Non so se tu". E' il turno di Sarah con "Mappamondo", che lascia poi il posto a Ayle (che aveva manifestato l'intenzione di lasciare la scuola) con "Il tuo nome", poi Holden con "Solo stanotte" e Nahaze con "Oro, oro, oro". Chiudono Lil Jolie con "Attimo", Kia con "Iena" e Martina "Da quando non ho smesso di amarti". Nell'attesa di conoscere il verdetto, c'è qualcuno che può già festeggiare. In casetta è infatti arrivato il disco di platino di "Rossofuoco", di Mida. I compagni glielo consegnano direttamente a letto tra gli applausi generali e il ragazzo non riesce a credere ai propri occhi. Mentre tutti cantano la sua canzone, il cantante piange per l'emozione di aver raggiunto un traguardo così importante. "Posso dire una cosa? Devo addormentarmi più spesso perché quando lo faccio mi consegnano un disco d'oro o di platino", scherza alla fine il ragazzo.

Il ballerino Dustin si prepara per il serale

Tra i ballerini, invece, chi ha già festeggiato un bel riconoscimento è Dustin. L'allievo di Alessandra Celentano è stato il primo ad aggiudicarsi la maglia dorata del serale. Per l'occasione la gelida maestra si è sciolta e lo ha abbracciato con trasporto, orgogliosa del risultato. "Senza di te questo non sarebbe stato possibile, senza quelle coreografie non sarei andato da nessuna parte", le dice il ballerino con gli occhi lucidi. La maestra gli spiega che d'ora in poi non farà più competizioni con gli altri allievi, ma inizierà a lavorare alle coreografie del serale. "Quello che abbiamo fatto finora è niente rispetto a quello che faremo", mette subito in chiaro la Celentano. "Tu le impari in fretta è questo è fondamentale perché saranno tante".