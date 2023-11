Ad "Amici 2023" Anna Pettinelli grazia Matthew dalla sfida

Dopo aver visto i giudizi, però, l'insegnante è convinto che i voti non siano stati assegnati in maniera oggettiva. Pertanto ha chiesto che oltre all'ultima Sarah, vadano in sfida anche i penultimi Stella, Holy Francisco e Matthew. Quest'ultimo, però, viene graziato da Anna Pettinelli: "Ho bisogno di lavorare con te".

Matthew nei giorni scorsi è uscito dal team di Rudy Zerbi, che a suo dire stava intaccando la sua anima rock, per entrare nella squadra di Anna Pettinelli. La professoressa l'ha accolto di buon grado e insieme hanno iniziato un percorso per capire come esaltare le doti dell'allievo. Una decisione di Rudy Zerbi, però, rischiava di interrompere sul nascere il loro progetto. L'insegnante ha infatti chiesto alla collega di mettere in sfida l'allievo, dopo che si era posizionato penultimo nella classifica stilata dai compagni.

Matthew si è presentato dalla sua professoressa con indosso la felpa rossa della sfida, per sapere se il suo banco fosse a rischio oppure no. "Siete finiti in sfida tu, Holy e Stella. La mia decisione su Stella è stata quella di mandarla in sfida (la cantante ha perso ed è stata eliminata in puntata ndr.), Holy ho deciso che non dovesse fare la sfida", ha esordito la Pettinelli parlando dei suoi compagni di squadra. "Poi ci sei tu... levati sta maglia per favore. Te la levi non perché ho paura della sfida, credo tu sia in grado di sostenere tutto, ma in questo momento voglio proprio lavorare con te. Mi piace molto il rosso, ma quello lo detesto".

L'insegnate ha le idee molto chiare sull'obiettivo da raggiungere: "Voglio ritrovare quel rock che si è perso. Ti sei spento anche tu e per questo vorrei che non guardassi più gli altri. Non devi pensare 'è arrivato primo, è più bravo di me'. Questo ti porta via energia e concretezza".