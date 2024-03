Dopo una magnifica stagione giocata in day time (con una media alla domenica pomeriggio del 23,24% di share pari a 3 milioni 027 mila spettatori) tutto è pronto quindi per il serale: paure, attese, gioie, adrenalina ed euforia sul palco dell’amato programma di Maria De Filippi, che conferma la presenza in giuria di Cristiano Malgioglio, cantante e paroliere, Giuseppe Giofrè, ballerino e coreografo internazionale e Michele Bravi, cantautore e attore. Quest’ultimo, si esibisce sul palco con il suo nuovo brano “malumore francese” feat. Carla Bruni (uscito venerdì 22 marzo). Nella prima puntata il momento comico vede inoltre protagonisti un irresistibile trio d'eccellenza composto da la Signora Coriandoli, Enzo Iacchetti e Giobbe Covatti Per la quarta stagione consecutiva torna infine come direttore artistico il coreografo internazionale Stephane Jarny. La regia è di Andrea Vicario

Cinque invece i talenti nella squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro: Martina, Lil Jolie e Ayle come cantanti e Gaia e Giovanni come ballerini.

Sei infine gli allievi della squadra capitana da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: Mida e Sarah i cantanti e Lucia, Nicholas, Sofia e Kumo i ballerini.

Le opportunità offerte

Durante il percorso quotidiano tanti gli allievi che hanno raggiunto importanti traguardi e/o risultati in classifica e in premio hanno avuto opportunità uniche: Holden ha realizzato il video musicale del singolo “Solo Stanotte” con Younuts! e la possibilità di partecipare quest’estate al “Red Valley Festival” in Sardegna; Martina si aggiudica la partecipazione sul palco di “Party like a Deejay”; Petit conquista l’opportunità di realizzare il video musicale del suo inedito “Tornerai” per la Calibro9film per la regia di Mauro Russo; per Dustin: ballerino sul palco del Gala internazionale “Danza nel vento”, una prestigiosa borsa di studio per la Alvin Ailey School di New York, esibizione nel “Gala di stelle danzanti” e tre workshop: in Finlandia, con Aterballetto e presso il Balletto di Montecarlo; Gaia si esibisce in “Chicago Il Musical”; Kumo ballerino e ospite d’onore al “World of Dance Milan 2023” e un workshop a Madrid con la compagnia Kor’sia; anche Marisol pluripremiata con la partecipazione all’evento “Effetto Domino”, l’esibizione sul palco del “Carla Fracci Mon Amour”, la borsa di studio per la Alvin Ailey School di New York e una masterclass con Kristian Cellini;

Nicholas vince una borsa di studio per la Alvin Ailey School di New York; Sofia chiude la lista e si aggiudica la possibilità di danzare nei maggiori teatri e festival italiani con l’opera “Rock Shine! Pink Floyd Moon!”, una borsa di studio di tre settimane a Los Angeles con il progetto L.A. Dance Italy e una masterclass con Irma di Paola.