"Amici 2023", serale al via. Ayle e Kumo sono i primi eliminati

Per "Amici 2023" scocca l'ora del serale. La ventitreesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi si è aperta con l'ingresso della giuria composta, per il secondo anno consecutivo, da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. I primi eliminati sono il cantante Ayle della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e il ballerino Kumo del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ospiti della puntata l'attrice Giusy Buscemi e i comici Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti e Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli.

La prima manche - Nella prima sfida si sono affrontate le squadre capitanate da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli. Petit con il brano "Don Raffaè" di Fabrizio De Andrè supera il ballerino Giovanni. Dopo un guanto di sfida a tema pole dance annullato dai tre giudici perché ritenuto "non equo", è il turno del duello tra Marisol e Martina: a prevalere è la cantante con l'interpretazione di "Think" di Aretha Franklin. La terza sfida tra Holden e Lil Jolie è vinta dal cantante della squadra Celentano-Zerbi. I due maestri scelgono i tre allievi da mandare al ballottaggio per l'eliminazione: Gaia, Giovanni e Ayle. La prima si salva subito, mentre Giovanni e Alye vanno a giocarsi la permanenza nel programma. A dover lasciare la scuola è Ayle.

La seconda manche - Nella seconda manche Celentano e Zerbi hanno sfidato il team capitanato da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I ballerini Dustin e Kumo sono i protagonisti di un guanto di sfida a tema "passione" e a prevalere è l'allievo australiano. Petit col suo inedito "Tornerai" vince su Sarah con "Moon river" nella versione di Carla Bruni e il team Celentano-Zerbi si aggiudica anche la seconda manche. Al ballottaggio finiscono Mida, Kumo e Sarah. Kumo è candidato alla seconda eliminazione.

Il guanto di sfida tra professori - Nel corso della prima puntata non poteva mancare l'appuntamento con gli insegnanti protagonisti di duelli incrociati in corsa per il "guanto d'oro". Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vestiti come Barbie e Ken ballano sulle note di "Barbie Girl" degli Aqua. Anna Pettinelli e Raimondo Todaro omaggiano Elton John mentre Emanuel Lo e Lorella Cuccarini fanno salire la temperatura con "La febbre del sabato sera".

La terza manche - Alessandra Celentano e Rudy Zerbi rinunciano a lanciare la terza sfida e lasciano il campo ai team Cuccarini-Lo e Todaro-Pettinelli. Nicholas e Giovanni si affrontano in un guanto di sfida di danza a tema "partnering": a prevalere è Nicholas. E' poi la volta di Martina, in gara con "Tu no" di Irama, che supera la ballerina Lucia impegnata in una coreografia sulle note di "Physical". La sfida decisiva è tra i cantanti Mida con "Tuyo" e Lil Jolie con "Piazza grande" di Lucio Dalla e a vincere il punto è Mida. Cuccarini e Lo mandano al ballottaggio Gaia, Martina e Lil Jolie ma è quest'ultima a finire alla sfida finale con Kumo per l'eliminazione.





La sfida finale - Kumo e Lil Jolie si contendono l'ultimo decisivo duello. La tensione è spezzata solo per qualche istante da una gag dei comici Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta e Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli. Lil Jolie canta "Lost on you" ma subito dopo l'esibizione accusa un momento di malessere. Kumo risponde ballando sulle note di "Apnea" di Emma. Dopo la sfida finale, i ragazzi apprendono dalla casetta l'esito definitivo, che vede eliminato Kumo. "Ragazzi, vi voglio bene", dice l'allievo di Emanuel Lo prima di lasciare la scuola.