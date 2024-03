Sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento del serale di "Amici 2023".

Dopo l'ottimo risultato della puntata di esordio della 23esima edizione la gara prosegue tra esibizioni e guanti di sfida per i 13 ragazzi ancora in corsa per la vittoria. Il momento comico vede per la prima volta sul palco di Amici l’attrice Barbara Foria. Super ospite è Ermal Meta che si esibisce sul palco con il suo singolo "L’unico pericolo", brano tratto dal nuovo album "Buona fortuna" in uscita il 3 maggio.