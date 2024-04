Tgcom24

Ad "Amici 2023" Sarah e Lil al ballottaggio: cosa è successo Lil Jolie entra in studio per le prove e spiega alla vocal coach la situazione: "La scorsa settimana io e Sarah eravamo al ballottaggio, ma non hanno eliminato nessuna delle due. La prossima settimana Michele ci fa cantare due canzoni che ha scelto lui e decide chi mandare a casa". Il brano assegnato a Lil Jolie è "Cercami" di Renato Zero, mentre Sarah dovrà preparare "Per un'ora d'amore" dei Matia Bazar.

Lil Jolie al ballottaggio con Sarah: "Abbiamo stili diversi, me la gioco" L'insegnante le chiede come l'abbia presa (qualche settimana fa Lil Jolie aveva avuto un attacco di ansia sul palco) e la ragazza ammette di essere tranquilla: "Non l'ho presa male, sono stupita da me stessa. Sono contenta perché secondo me ho cantato bene, mi voglio vivere questi giorni normalmente, senza pensare che non sono proprio dentro. Me la voglio giocare". Michele Bravi ha avuto difficoltà nel scegliere una delle due perché, come ammette Lil Jolie, lei e la compagna hanno due personalità molto diverse: "Abbiamo un tipo di approccio al palco differente. Io devo emozionarti e smuoverti qualcosa dentro. Questa è la carta che devo giocarmi. Sarah è molto brava, tiene il palco in maniera diversa. Dipende dai gusti...".