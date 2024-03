Squadre Amici 2023: Chi sono gli allievi di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano chiamano in studio i cantanti Holden, Petit, Marisol e Dustin per valutare insieme a loro i punti di forza e le debolezze dei rivali, che ascoltano tutto dalla casetta. La prima squadra a finire sotto la lente d'ingrandimento è quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Alessandra Celentano esprime il proprio giudizio sui ballerini: "Kumo lo trovo veramente noioso, quando lo guardo vedo sempre la stessa cosa. E' sempre uguale, non ha fatto chissà quale percorso. E' troppo legato al suo stile, non potrà spaziare più di tanto a differenza vostra: non c'è confronto con voi. Nicholas spero che faccia dei passi a due, perché per il resto direi che non c'è storia, sapete cosa penso di lui. Sofia è carina, ma mette un po' ansia quando balla con le sue facce impostate. Lucia riconosco che è un elemento valido, anche se non è il mio tipo di ballerina". Rudy Zerbi commenta invece così la parte canterina della squadra: "Ho parlato bene di Mida e Sarah, perché sentivo dire delle cose talmente assurde da parte di Anna Pettinelli. Erano tali bestialità che mi veniva da difenderli. Ci tengo però a sottolineare che non ho mai pensato che possano essere meglio di voi o al vostro livello".