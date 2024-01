Maria De Filippi inizia la puntata comunicando quale è stato secondo Tim l’outfit più chiacchierato della settimana scorsa: quello tutto giallo di Lorella Cuccarini.

I giudici esterni e le gare di canto e ballo

Maria De Filippi presenta i giudici esterni per la danza Anbeta e Samanta Togni, Arisa per il canto.

Inizia la sfida di canto con Holden, a cui Arisa consiglia di muoversi di più durante la performance.

Per il ballo il primo ad esibirsi è Nicholas che balla in coppia con Elena un brano di Marco Mengoni. Anbeta è un po' critica: C’erano passaggi di prese difficili... ma mi manca la parte danzante”.

Per il canto è la volta di Petit, che canta “A far l’amore comincia tu” della Carrà e poi spiega: “Mi piace questo pezzo, sul palco mi piace tanto divertirmi, penso sia il mio forte, mi piace far divertire la gente”. Arisa lo promuove.

Tocca a Lucia per il ballo e anche lei riceve le critiche di Anbeta: "La trovo esagerata nelle espressioni facciali…” un giudizio che il pubblico contesta.

Mida canta "Vertigine" di Elodie con l’inserimento di alcune sue barre. Arisa si complimenta per come ha trasformato in versione maschile il brano: “Si è sentito un fuoco”. Alla Pettinelli invece non è piaciuto.

E' la volta di Gaia per il ballo. Poi di Ayle per le cover. Arisa gli dice: “La scelta di questa canzone è bellissima, tu l’hai cantata molto bene, la senti particolarmente. Sei stato bravo”. Poi balla Simone, insieme a Giulia Stabile. Il giudizio di Raimondo Todaro è: "Ti vedo sempre piccolo", mentre la Celentano gli dà una sufficienza piena. Arisa ascolta con attenzione Martina e la sua cover di "Luce" e la trova convincente. Marisol balla sulle note di "I'm A Slave 4 U"e Anbeta la definisce "generosa nei movimenti... bellissima e una pantera".

Lil Jolie canta una canzone di Battisti "La collina dei ciliegi". Arisa però la trova "trattenuta" e non è convinta. Sofia balla su una canzone di Elodie, mentre Sarah canta "Control".

Scoppia una lite tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini sul giudizio. Per la prima Sarah fa troppi virtuosismi e risulta pesante. Per Arisa è moderna e delicata. Per Lorella è cresciuta tantissimo. Poi vengono consultate le vocal coach che sono concordi con la Cuccarini Lalla: “Non la trovo pesante. Penso sia un fatto di gusto... la sua vocalità sta sbocciando. Sarah ha fatto un bellissimo lavoro fino ad adesso", dice Lalla e Antonella le fa eco: “Ha fatto un bel percorso, non ho sentito la pesantezza”.

Giovanni balla in coppia con Umberto e riceve i complimenti di Anbeta e di Samantha, che gli corregge solo i giri. Malia canta con le sue barre la cover di "Per due che come noi" e convince Arisa. Dustin balla un passo a due con Giulia. Per la Togni è fluido e bravissimo e per Anbeta anche è super promosso: "Un'esibizione da serale".





Classifica di ballo