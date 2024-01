Ad "Amici 2023" è di nuovo tempo di provvedimenti disciplinari.

Gli allievi non riescono a mantenere la casetta pulita, così i professori sono costretti a imporre loro una nuova punizione dopo che il gruppo aveva indicato Holden come il maggior disordinato della classe. I docenti chiamano quindi cantanti e ballerini in studio, per far conoscere il verdetto e rimproverarli per i comportamenti irrispettosi.