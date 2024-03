Questa volta è Anna Pettinelli a scrivere a Mida, per un confronto con Martina senza autotune: "Sei un cantante? Allora canta e non frignare. Forse, come penso io, non sai cantare". L'allievo all'inizio è deciso a rifiutarlo, ma dopo essersi confrontato con Lorella Cuccarini si prende un po' di tempo per riflettere.

Ultimo eliminato Amici 2023: ecco chi è stato eliminato Si avvicina la seconda puntata del serale e i ragazzi sono sempre più sotto pressione dopo l'eliminazione di Ayle e Kumo (ecco le prime parole del ballerino dopo l'uscita dal programma). Dopo il rifiuto del primo guanto di sfida, Anna Pettinelli fa recapitare a Mida e Lorella Cuccarini una seconda lettera in cui chiede all'allievo di confrontarsi in puntata con Martina senza l'ausilio dell'autotune. "Vi siete spaventati, indignati, avete urlato allo scandalo per il guanto che vi ho lanciato settimana scorsa", scrive la maestra. "Ho chiesto di cantare 'Hallelujah'. E' una canzone che, se aveste avuto voglia di fare delle ricerche invece di rifiutarla con sdegno, avreste scoperto che è stata fatta in mille versioni".

"Avete fatto un'evidente figuraccia, perché non lo sapevate e vi ha terrorizzato solo il titolo", continua la Pettinelli. "Non demordo, cambio canzone ma non la modalità. Al serale vorrei tanto sentire cantare i ragazzi senza effetti né aiutini. Sei un cantante? Allora canta e non frignare caro Mida!".

Amici 2023, l'eliminazione spaventa Mida L'insegnante entra poi nel merito della prova: "Dovrai cantare per 50 secondi a cappella e poi su base, ma senza autotune. Deve essere cantato, non rappato o recitato. Nessun effetto consentito tranne il reverbero. Quanto a lungo potrai scappare da questo guanto che ti chiede solo di cantare? Forse, come penso io, non sai cantare". Mida e Martina dovranno sfidarsi su "Io canto" di Laura Pausini, ma il ragazzo conferma la sua intenzione di rifiutare anche questo guanto: "Su questo mi sono già messo in gioco quando era il momento, seppur con difficoltà ho portato a termine i compiti. Quando diventa una gara. però, non vedo perché mettermi a rischio. Contro Martina perderei sicuramente... non ha proprio senso".