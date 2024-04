Nonostante la separazione, tra i due pare che il rapporto sia sereno. Gaia è infatti uscita indossando proprio una camicia di Mida e poco dopo il cantante ha confidato a Petit di essere stato sul punto di rinunciare al suo posto in finale per lei. Durante la puntata, infatti, il cantante è andato al ballottaggio contro Gaia (sostituita da Aurora) e Sarah. Il cantante è stato il primo a salvarsi e la cosa sul momento l'ha sorpreso parecchio. Marisol e Petit gli chiedono il motivo di questa reazione, visto che aveva appena cantato il suo inedito e non una cover, su cui solitamente è meno apprezzato. "Secondo me non è vero che ti stavi ca***o sotto, eri sicuro di te. Secondo me lo sapevi che eri forte con l'inedito", ammette schietto Petit.

Ad "Amici 2023" Petit smaschera Mida

Mida ha quindi spiegato la vera ragione per cui è stato così sollevato dal verdetto: "E' legittimo che lo pensi. Sono stato in ansia tutta la puntata, avevo paura di finire al ballottaggio contro Gaia. Quando ho capito che sarebbe potuto succedere mi sono detto 'non voglio andarci. Se vado all'eliminazione con Gaia mi autoelimino'. Gliel'ho detto pure a lei. Poi non è successo ed è per quello che ho buttato giù la tensione, ho evitato qualcosa che non mi avrebbe fatto piacere fare". Un gesto eroico, a cui però Petit crede molto poco: "Posso dire che io non ti credo? Per come sei tu, secondo me è proprio impossibile che ti saresti autoeliminato".