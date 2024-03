Ad "Amici 2023" una sorpresa dolcissima per i ragazzi

La squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini

Ad "Amici 2023" i finalisti hanno ricevuto un regalo speciale da parte dei loro professori. I docenti hanno infatti bendato cantanti e ballerini, per poi condurli sul grande palco del serale. Emanuel Lo va a prendere Mida, Sarah, Giovanni, Kumo, Sofia e Lucia, che con qualche difficoltà lo seguono in fila indiana. Quando tolgono la benda l’emozione per loro è fortissima. "Ho i brividi, è enorme", ammette il ballerino Kumo quando le luci si accendono intorno a loro. I ragazzi hanno le lacrime agli occhi, ma per loro è in arrivo un'altra sorpresa. Uno dopo l'altro ricevono un video di incoraggiamento da parte dei loro cari. Per Sarah ci sono il papà, la mamma e il fratello che la spronano a far "esplodere il vulcano che è dentro di lei", poi tocca a Nicholas il "gorillone", come lo chiama sua sorella che "spera di vederlo il più tardi possibile perché devi spaccare". Tutta la famiglia di Lucia negli Stati Uniti si è riunita per farle un grosso in bocca al lupo, mentre per Mida c'è la sua adorata mamma: "E' bellissimo vederti lottare per i tuoi sogni". A supportare Kumo ci sono i genitori, le sorelle, la nonna e anche il cagnolino di casa, mentre Sofia rivede i suoi genitori: "Ce l'hai fatta, sei il nostro sogno realizzato".