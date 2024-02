Tgcom24

Alessandra Amoroso canta “Fino a qui” e apre la gara La ventunesima puntata di “Amici 2023” si apre con una ospite speciale: Alessandra Amoroso canta la canzone sanremese “Fino a qui”. La ex allieva e Maria De Filippi si abbracciano. Si parte con l’ingresso delle maglie del serale. A giudicare il ballo entra Jacopo Tissi, per la gara di canto arrivano Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Drillionare. Si esibisce Nicholas nel ballo in coppia con Elena D’Amario. Jacopo Tissi: “C’è del lavoro da fare, ma è una buona qualità”. Lil Jolie canta “Nell’aria”, la Mannoia commenta: “Te la sei cavata molto bene, ma io farei attenzione alla dizione”. Giovanni balla con Francesca Tocca. Tissi: “E’ rimasta molta esplosività nel viso, dovresti irradiarla a tutto il corpo”. Petit canta “Me so mbriacato”. Fabrizio Moro apprezza il suo timbro di voce: “Con me gioca facile perché mi fa impazzire”. Si esibisce nel ballo Lucia. Jacopo le fa i complimenti e le dà un consiglio: “Cura i passaggi, sarà un valore aggiunto”. Sulla performance di Sarah il suggerimento è quello di lavorare sulla timidezza. Sofia balla sulle note di “Diamanti grezzi”. Jacopo: “Mi sei piaciuta, hai dei bei movimenti, ti consiglio di usare i colori nei diversi movimenti”. Mida canta “Good vibes” di Ghali, dove ha inserito delle sue barre. Balla Kumo. Ayle canta “Dillo alla luna”. Fabrizio Moro gli ha dato un bel 10. Malia canta “Baciami ancora”. Kia canta “Can’t take my eyes off you”. “Hai una padronanza della voce evidente, ho un solo consiglio: sudatela di più, non darlo per scontato. Mettici un po’ più d’anima” dice Fiorella Mannoia. Nahaze ha eseguito “Anche sta sera” di Elodie e Sfera Ebbasta. Per Fabrizio Moro è “brava, brava, ma nell’interpretazione meno”.

Malia viene eliminato e a Petit va la maglia del serale La classifica delle cover di “Amici 2023” nella ventunesima puntata vede in testa Petit, seguito da Mida, Lil Jolie, Ayle, Sarah, Nahaze, Kia, Malia. Nel ballo in testa c’è Sofia, seguita da Lucia, Kumo, Giovanni, Nicholas. Malia è risultato ultimo e Rudy Zerbi ha deciso di interrompere il suo percorso nella scuola: “E’ arrivato per te il momento di uscire”. Il cantante ringrazia Maria in primis e tutte le persone che lo hanno capito e supportato: “E’ stato un onore essere qui”. Maria De Filippi gli riconosce doti di scrittura e umane: “Madame mi scrive su di te cose bellissime… Fuori di qui troverai il tuo percorso”. Zerbi chiama poi Petit a cantare la canzone “Tornerai” e poi anche “Che fai”. “Apprezzo che sei un gran lavoratore – dice Rudy – Apprezzo come scrivi, come canti, la persona che sei, mi piace che tu piaccia alla gente, sai mischiare i generi ed è molto attuale. Per questi e molti altri motivi devi andare al serale”.

La ballerina Lucia va al serale Rudy Zerbi chiede la classifica complessiva delle ultime puntate. In fondo ci sono Nahaze, Kia, Ayle. “Credo che tu cara Anna – dice rivolgendosi alla Pettinelli – dovresti fare delle riflessioni. Tu sei la regina delle classifiche e sai che uno se è ultimo c’è qualcosa che non va bene… Vuoi far cantare Nahaze e Ayle e prendi una decisione”. Parte un battibecco tra i due. Mancano due puntate al serale. Nahaze canta. Emanuel Lo chiede di veder ballare Lucia e propone due esibizioni: “Hai un grande talento, su quel palco brillerai, prenditi quella maglia”. Lucia va al serale.

