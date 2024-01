Ad "Amici 2023" il ballerino Nicholas finisce ultimo e si confronta con Todaro

Il ballerino Nicholas è risultato ultimo nella classifica stilata da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo e solo sesto in quella del suo maestro Raimondo Todaro. Vuole sapere come mai non gli abbia dato un voto altro, come invece hanno fatto gli altri insegnanti con i propri allievi.

I dubbi di Nicholas Nicholas era stato giudicato il peggiore della classe da Alessandra Celentano (che lo aveva duramente criticato anche in passato) ed Emanuel Lo, ma sperava in un giudizio positivo da parte del suo maestro Raimondo Todaro, che invece l'ha piazzato sesto su otto. Chiede quindi un incontro, per capire come migliorarsi anche in vista del serale. "Quello che conta più di tutto è cosa pensi tu del nostro percorso e della tua classifica. Quello che ho visto è che tu e gli altri insegnanti avete messo i vostri allievi in posizioni alte, io sono l'unico che non sono alto. Gio e Gaia (anche lei entrata in crisi in sala prove con Giulia Stabile ndr.) sono al secondo posto... So benissimo che io non potrò essere uno dei più alti, ma mi è dispiaciuto vedermi così in basso. Pensavo di piacerti più di altri ballerini", esordisce il ballerino.

"Hai il potenziale per essere un bravo ballerino" Todaro gli ribadisce di essere pienamente soddisfatto del suo lavoro nella scuola: "Io vedo in te delle qualità, vedo in te un futuro. Secondo me puoi fare questo mestiere, ce l'hai il potenziale. Da settembre a oggi sei uno dei ragazzi che è migliorato di più e che sta facendo il percorso più bello. Io poi devo fare il professore. Se per esempio ti dicessi che sei più pronto di Dustin (che questa settimana si è visto sospendere la maglia), Marisol e Sofia ti direi una bugia, ti prenderei in giro". Dopo il chiarimento, Nicholas sembra più sereno: "Volevo capire questo, se ti piaccio ancora oppure no oppure se era un giudizio oggettivo". Todaro chiarisce che non avrebbe avuto problemi a dirglielo: "Se non mi piacessi più te l'avrei detto senza problemi, con l'onestà che c'è tra di noi. Non avrei fatto tutte queste battaglie per te e mi auguro che tu possa arrivare al serale, sarebbe il coronamento di un percorso. Alcuni pensavano che tu non arrivassi nemmeno a ottobre. Da qui al serale manca un mese e mezzo, sai quante cose cambiano qua dentro? Le carte per giocartela ce l'hai", continua il professore.