Ma sia Nicholas che Giovanni , nonostante il dispiacere per il dover lasciare la scuola, non hanno recriminazioni. "Se ce l'ho fatta? Sì - dice Giovanni -, perché sono cresciuto e mi sono divertito". Mentre Nicholas è soddisfatto di essere arrivato alla gente "prima ancora come persona che come ballerino".

Tgcom24

Giovanni definisce quella fatta ad "Amici 2023" "l'esperienza più bella" della sua vita e ha bene in mente a chi devono andare i suoi ringraziamenti. "A Maria e a Raimondo Todaro per avermi dato questa possibilità - dice intervistato per Witty Tv -, e poi a tutti i professionisti perché sono consapevole che per fare una lezione con me ci vuole un sacco di pazienza...". E sempre ai professionisti corre il suo pensiero quando deve indicare i momenti più importanti di questa sua partecipazione. "Ricorderò tutte le volte che sono entrato a fare lezione con i professionisti - afferma -, perché magari fuori di qua non avrei mai avuto questa possibilità". E per il futuro si fa una promessa: "Farò tante altre cose: questo è solo l'inizio".

Da video

Nicholas invece si dice soddisfatto soprattutto per gli attestati di stima ricevuti come persona. "Prima di essere ballerini o artisti siamo persone - dice sempre a Witty -, e il fatto che sia arrivato così tanto umanamente per me è già una vittoria. Lo è quando sento dire certe cose, non scontate, ai professionisti o a Maria". Ma il ragazzo non sottovaluta certo il lato artistico. Consapevole "di dover migliorare", dice di aver imparato a non lasciarsi condizionare da quello che doveva fare. "Ho imparato a non considerarmi sconfitto in partenza solo perché una cosa non l'avevo mai fatta - sottolinea -. Tecnicamente penso di avere imparato tanto. Come stare su un palco, come gestire l'ansia e la tensione: ho riempito il mio bagaglio ma so che c'è ancora tanto spazio da riempire".