Stavolta dopo le parole dell'amico Giovanni. Per i due ballerini è arrivato il momento della sfida e i rapporti si sono subito incrinati. Con una discussione molto accesa in cui non si sono risparmiati: "Non riesco a guardarti in faccia", gli urla Nicholas dopo che è venuto a sapere quello che si sono detti il maestro Todaro.

Ad " Amici 2023 " tutto è pronto per il serale, sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5, e Nicholas è di nuovo in crisi.

Tgcom24

Il guanto di sfida lanciato da Todaro Raimondo Todaro ha lanciato il guanto di sfida a Nicholas contro Giovanni su un’esibizione di flamenco: "Questa tipologia di ballo non appartiene a nessuno quindi è un guanto molto equo". Non è d'accordo Nicholas che si sfoga così con Giovanni: "Questo è palesemente latino. Non può dire che è un qualcosa che non appartiene a nessuno di noi. Se vogliamo prenderci in giro facciamolo, ma qui l’impostazione è latina. Ok che voglia avvantaggiare te, è normale, ma non doveva scrivere che è una cosa equa".

Il guanto di sfida di Emanuel Lo Emanuel Lo per Giovanni ha invece pensato a una coreografia piena di prese con Elena D’Aario, che però ha indispettito il ballerino: "Ovviamente questo avvantaggia lui palesemente. In primis perché io nel latino non ho mai fatto prese e lui è specializzato in quelle e poi perché lui balla da mesi con Elena ed ha già una complicità con lei".

Lo sfogo di Giovanni con Todaro Giovanni si è quinid sfogato con Todaro: "Pur non vincendo, se faccio una bella figura nel suo territorio gli facciamo fare una figuraccia, sono d’accordo. Così gli dimostro che quello che lui ha fatto in anni io posso farlo presentabile in una settimana". Non solo. A Lil Jolie confessa: "Lo faccio il guanto! Se perdo, ma comunque lo faccio c....e sotto nella sua terra, a casa sua, con il suo stile, gli faccio fare anche una bella figura di m...a".