La reazione del ballerino

Quello di Nicholas è un percorso molto particolare nella scuola di "Amici", ora che il Serale è alle porte il ballerino è di nuovo alle strette: "Ha detto che nel caso ne avanzasse una maglia, me la darà, mi sono fatto veramente il c..o in questi mesi. Todaro ha detto delle cose… dovevo alzarmi e dire 'ma di cosa parliamo?' Mi sento l'ultimo". Il ballerino però non la prende bene: "Piuttosto che averla regalata, per pietà, preferisco andarmene a casa a testa alta".