Quando Fabrizio Moro le ha fatto notare che nonostante cantasse bene non sembrava dentro il pezzo, Nahaze si è detta stupita, ribattendo di "andare come in estasi quando canto, è come se fossi dentro una bolla". Al ché Moro ha rintuzzato: "E tu bucala quella bolla", sottolineando come, a suo parere, l'interpretazione non arrivasse al pubblico. Ma peggio è andata con Rudy Zerbi, che ha voluto mettere in evidenza come la cantante si trovasse in fondo alla classifica.

Finita la puntata la ragazza prima si è confrontata con Ayle, anche lui in difficoltà negli ultimi tempi. "Sinceramente non pensavo di arrivare così bassa - ha detto -. Fallo il sondaggio su diciannove puntate, io solo quattro puntate ho fatto e ovvio che gli altri sono prima di me. Manco a dire che sono sempre ultima: ho fatto penultima due volte, sesta, seconda, sesta...".

Poi in casetta parla con Lil Jolie che l'avvicina per chiederle come sta. Lil le fa notare come la Pettinelli l'abbia supportata, e questo è importante, e quando Nahaze esprime la sua delusione per il fatto che Fabrizio Moro le abbia detto che non interpreta bene, la compagna prova a rassicurarla spiegandole che non si può mai sapere al giudice esterno che tipo di canto piaccia. Nahaze allora prova a guardare al futuro: "La prossima volta mi porto una cosa universale, una cosa che non può dire 'non mi piace' - dice -. Non voglio sembrare arrogante ma io mi sento di interpretare le cose e il fatto che me lo si continui a ripetere non me lo sta facendo fare bene, perché ci penso troppo". Poi aggiunge che mentre cantava il suo pezzo domenica stava pensando al fidanzato: "Non me ne frega niente che mi dicano che sono brava a cantare, come è possibile che dicano che non interpreto?".