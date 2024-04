Amici 2023, Mida si avvicina a Gaia ma Dustin la mette in guardia

Il riavvicinamento di Mida a Gaia

La storia d'amore tra Mida e Gaia sembra non trovare pace, dopo che era nata come semplice amicizia nella scuola di Amici e poi si è trasformata in qualcosa di più. I due avevano festeggiato insieme il compleanno del ragazzo e i suoi successi discografici, ma alla vigilia del serale, però, qualcosa tra di loro si era incrinato. E il rapporto altalenante con la ballerina aveva mandato in crisi Mida anche sul piano professionale. Ora dopo la fine della loro relazione, vivere sotto lo stesso tetto non è facile. E nonostante si siano lasciati da qualche settimana, il ragazzo pare voler mantenere l'amicizia con la ballerina della squadra di Todaro e dopo un po' di gelo, sta cercando di ricucire ma solo in amicizia.