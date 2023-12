Ad "Amici" per Mida compleanno... al bacio

I due non riescono proprio a stare distanti, con buona pace di Kumo che se li trova davanti bocca a bocca anche mentre fa colazione. Anche Holden non ne può più di vederli appiccicati: "Ancora che amoreggiate... basta!". Proprio a lui Mida confida che le cose stanno diventando serie: "Sta per partire il nomignolo cringe. Vuoi sapere qual è? Gugu e Gaga. A lei piace, è molto grave". Ad ascoltare le confidenze anche Martina, compagna di stanza di Gaia, che lo prende in giro: "Posso andare in camera e chiamarla così?".

La lettera di Gaia

La sera arriva il momento di fare festa. Mentre il cantante si sta riposando in camera, i compagni entrano in massa per festeggiarlo. Naturalmente in prima fila c'è Gaia che, spronata dagli altri allievi, lo bacia sulla bocca con un po' di imbarazzo. Per lui la ballerina ha riservato una sorpresa speciale, una toccante lettera in cui dichiara i sentimenti che prova per lui: "Sai quanto io tenga a te. Mi piace come mi fai sentire quando siamo soli. Sei una persona da capire, un po' spavaldo, ma credo che in te stia cambiando qualcosa. Ho deciso di buttarmi perché hai dei modi che mi piacciono". Gaia ci tiene infine a dargli anche qualche consiglio, per aiutarlo a essere felice, specie quando affronta prove difficili: "Se diventerai quello che vorrai è grazie al tuo amore per la musica, ma anche grazie a chi ti circonda. Qui non ci credi solo tu. Buon compleanno, ti voglio bene".