L'uscita improvvisa della cantante insieme a Matthew , qualche settimana fa, aveva colto tutti di sorpresa e sollevato una ridda di ipotesi che andavano dai disaccordi con la produzione a una gravidanza della ragazza, che con Matthew ha una relazione. Niente di tutto questo. "Purtroppo la depressione salta fuori nei momenti anche migliori della vita e in questo caso nel momento più bello della mia vita - ha spiegato lei in un video su Instagram -. Ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono pure riuscita ma poi ho capito che si può stare male, che si può crollare, ma bisogna parlarne, se ne deve parlare". Matthew dal canto suo si è limitato a ripostare il video della cantante e a commentarlo con un cuoricino e l'emoticon di un cerotto...

Tgcom24

"Ho letto tante cose negli ultimi giorni ed è per questo che ho deciso di fare questo video dove non darò spiegazioni ma preferirei condividere una scelta difficile che ho fatto" ha detto Mew in apertura di video. "Entrare ad Amici per me è stata una salvezza, veramente una salvezza, e mi ha detto tante conferme di cui avevo bisogno. Purtroppo la depressione salta fuori nei momenti anche migliori della vita e in questo caso nel momento più bello della mia vita. Si prende la fame, si prende le energie: io avevo smesso di mangiare...".

"Detto ciò, ciò la salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità - ha proseguito -. Chi ne soffre sa quanto sia difficile rimanere lontana in certi momenti dalle persone che ami e dai propri cari. E quindi nulla... questo messaggio è per dire: abbiate il coraggio di vivere tutto, anche il male, al 100% e di non pensare che i vostri dolori siano condanne, che non esiste solo l'ambizione. Io prendo questi miei dolori, che diventeranno musica, e la mia musica continuerà a salvarmi, passo dopo passo".