Ad "Amici 2023", Martina in lacrime dopo le critiche di Lorella Cuccarini

Pur riconoscendole una grande voce, credano che abbia problemi a far emozionare chi la ascolta. Una doccia fredda per la ragazza, che si sta impegnando da tempo su questo senza che le venga riconosciuto. Mentre sta lavorando a un pezzo particolarmente toccante per lei, la ragazza scoppia in lacrime.

Tgcom24

Martina delusa: "Dicono che non emoziono" Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini stanno preparando i loro cantanti al Serale, facendo un analisi della loro squadra e di quelle avversarie. Martina (del team di Anna Pettinelli) è rimasta molto colpita dai giudizi che i due docenti hanno espresso sul suo conto. In studio di registrazione la vocal coach, vedendola in difficoltà, la invita a buttare fuori tutto quello che la preoccupa. "Dicono voce strepitosa, ma a livello emotivo non emoziona. Non sono pienamente d'accordo, poi che ogni tanto io faccia scudo... quella è un'altra cosa", ammette la ragazza. "Però non voglio essere solo una bella voce". La vocal coach le consiglia allora di fare in modo di smentire queste cose che dicono di lei, lavorando ancora di più su questo aspetto.

Il confronto con i compagni Una volta rientrata in casetta si confronta anche con i compagni finalisti: "I giudizi di Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini mi hanno dato fastidio. Non sono solo una bella voce, anche qui voi dite che emoziono". Oltre ai commenti dei professori, a pesare questa settimana c'è un brano particolarmente difficile da interpretare: "Parla dell’assenza di una persona. All'inizio non ce l'ho fatta, ho dovuto bloccare tutto".