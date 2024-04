Amici 2023: Martina crolla per la pressione

Martina sta affrontando un'altra settimana di studio e prove, ma questa volta senza avere al suo fianco le amiche e compagne di squadra Lil Jolie e Gaia (entrambe eliminate nell'ultima puntata del serale). Appena entrata in sala per lavorare, però, non riesce più a gestire la pressione e scoppia in lacrime. "Sto malissimo, non ce la faccio più. Sono andate via Lil e Gaia, non so nemmeno con chi sfogarmi... sono l'unica in squadra e non so cosa fare". A pesare sulla situazione sono anche i commenti ricevuti dai giudici al serale: "I giudizi mi stanno affossando sempre di più, non riesco a risalire". Non è la prima volta che la 23enne si lascia andare alle emozioni. Qualche giorno fa, infatti, Martina aveva pianto dopo aver ricevuto un dolce videomessaggio da parte dei suoi genitori.