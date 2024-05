"Amici 2023", Martina su Kumo: "Tra noi solo una bella amicizia"

Dopo l'eliminazione ad "Amici 2023", la cantante Martina ripercorre a "Verissimo" il suo percorso dentro la scuola, un'esperienza durata oltre 8 mesi e terminata a un passo dalla semifinale. Tra i tanti legami instaurati nel talent show spicca quello con Kumo, ballerino del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo eliminato nella prima puntata del serale. "Appena uscita l'ho risentito subito, nei momenti di bisogno lui c'è sempre stato", racconta l'allieva di Anna Pettinelli. Poi smentisce che tra loro ci possa essere spazio per qualcosa in più. "Tra noi solo un'amicizia".

Nel salotto del programma di Canale 5 Martina Giovannini ricorda come è nata l'amicizia speciale con Kumo, il cui vero nome è Tiziano Coiro. "Con lui non avevo legato sin da subito, forse ci dovevamo ancora inquadrare", afferma la cantante. "A partire da gennaio per ci siamo conosciuti meglio e ci siamo trovati a livello caratteriale". Dopo l'eliminazione di Gaia e Lil Jolie, Martina era rimasta l'unica a rappresentare la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. La cantante ha avuto la peggio nella sfida a tre contro il collega Mida e il ballerino Dustin. Infine sulle critiche risponde: "Non sono solo voce, sono in grado di emozionare chi mi ascolta".