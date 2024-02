"Amici 23", Marisol sbotta contro Kumo: "Basta dire che conta l'emotività"

Marisol si sfoga: "Basta, voglio fare un appello"

Chiacchierando su un possibile posto al serale, Marisol confida a Kumo (ballerino di Emanuel Lo) di essere preoccupata. Anche il compagno ha tanti dubbi: "Neanche io so cosa farei. L'unica cosa che vorrei fare al serale è arrivare al pubblico e ai giudici, non tanto agli insegnanti. Non è una cosa semplice, penso sia la cosa più difficile del mondo. La tecnica si impara, ma arrivare a qualcuno vuol dire che hai emotività". La riflessione, però, fa scattare la ballerina che rivolgendosi alla telecamera sbotta: "Voglio fare un appello, sono stufa. Basta. Ho capito che la tecnica è una cosa che si impara e che non serve, ma non è vero, sono importanti uguali. Nicholas viene criticato spesso sulla tecnica ma non c'è una sua coreografia che non ne abbia. Magari non è pulito, ma c'è". Proprio il ballerino di Raimondo Todaro, infatti, ha chiesto un incontro chiarificatore con il suo maestro per capire come migliorare da questo punto di vista.