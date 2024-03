Il guanto di sfida di Lorella Cuccarini

Per la prima puntata del serale Lorella Cuccarini (dopo le critiche a Martina) ha scelto di mettere a confronto Sarah con Lil Jolie. L'insegnate è curiosa di vedere la ragazza (ex allieva di Rudy Zerbi e ora in squadra con Anna Pettinelli) su un pezzo ironico e sbarazzino, per vedere come si muove e si diverte sul palco. "Quest'anno sei stata brava, ma secondo me manca qualcosa. Ho notato che possiedi una tua ironia nella vita, che non utilizzi mai sul palco. Questo limita moltissimo le tue esibizioni, a volte nella musica e sul palco serve leggerezza", spiega la Cuccarini. "Anche se non sarà il tuo punto di forza, devi imparare a farlo. Ti affido un pezzo contro Sarah, in cui ti chiedo di cantare "Like a Virgin" di Madonna, muovendoti sul palco e interagendo con un ballerino. Lasciati andare e buttati".