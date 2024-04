"Amici 2023", le prime parole di Lucia dopo l'eliminazione

La borsa di studio per Lucia

La ballerina Lucia è scoppiata subito in lacrime, ma a farle tornare il sorriso ci ha pensato la De Filippi. Per la ballerina c'è infatti una bellissima sorpresa, una borsa di studio in Canada, da luglio ad agosto e avrà anche un contratto di lavoro per diversi mesi da settembre: "Studierai qui da noi in estate, così da prepararti a lavorare da settembre. Questa è una delle più prestigiose e blasonate compagnie di danza del Canada e la sede è a Toronto".