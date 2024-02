Ad "Amici" Lorella Cuccarini mette a confronto Kia e Sarah

Sarah e Kia: il confronto su cover e inediti

Dopo l'assegnazione delle maglie dorate a Holden, Martina e Marisol, i posti al serale sono sempre meno. Rudy Zerbi nei giorni scorsi aveva testato le capacità di Malia e Lil Jolie, invitando anche una infastidita Anna Pettinelli a fare lo stesso con Ayle e Nahaze, secondo tre criteri: intonazione, capacità di scrittura e interpretazione. Lorella Cuccarini ha seguito l'esempio e chiesto a Kia e Sarah di esibirsi su inediti e cover. Sarah rompe il ghiaccio con il suo inedito "Mappamondo", poi è il momento della compagna che sceglie di interpretare "When We Were Young" di Adele.Al centro del palco torna Sarah per esibirsi sulle note di "Lips Are Movin" di Meghan Trainor e poi di nuovo Kia con il suo brano "Iena", per mostrare come è migliorata sul palco. "Si vede che ci hai lavorato, puoi essere ancora più naturale. C'erano dei movimenti codificati ma li hai vissuti tu", si complimenta la maestra.