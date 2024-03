"Amici 2023", Lil Jolie provata a Maria De Filippi: "Non respiro più"

"Non respiro più", verso la fine della prima puntata del serale di "Amici 2023" la cantante Lil Jolie ha un momento di malessere e risponde così a Maria De Filippi che l'aveva vista provata al termine della sua esibizione. L'allieva di Anna Pettinelli era giunta alla sfida decisiva con il ballerino Kumo e dopo aver cantato "Lost on you" era in attesa dell'esito finale sul ballottaggio decretato dai tre giudici: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

All'invito della conduttrice a uscire temporaneamente dallo studio per prendere una boccata d'aria, Lil Jolie ha confermato l'intenzione di voler restare senza però riuscire a esprimere le sue emozioni. Al termine dell'esibizione di Kumo la cantante e i compagni sono tornati in casetta dove Maria De Filippi ha comunicato l'esito finale del voto. Rincuorata dalla ballerina Gaia, Lil Jolie ha atteso il verdetto che ha stabilito infine il suo salvataggio.