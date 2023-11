"Amici 2023": le puntate in pillole

PRIMA PUNTATA (24 SETTEMBRE) Nella prima puntata sono stati esaminati i ragazzi che andranno a comporre la classe di quest'anno. I professori, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emmanuel Lo per il ballo, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, hanno assegnato 19 banchi. Ospiti della puntata sono stati Cristiano Malgioglio, j-Ax, Angelina Mango, Ciro Immobile, Stash, Francesco Arca, Annalisa, Alessandro Fella e Rosa Diletta Rossi.

SECONDA PUNTATA (1 OTTOBRE) Gli animi dei professori si scaldano e iniziano i primi screzi, mentre gli allievi lottano per tenere stretta la maglia. Sarah e Nicholas, risultati ultimi nelle gare rispettivamente di canto e ballo, rischiano di dover lasciare la scuola. Ospite della puntata è Angelina Mango, che presenta il suo prossimo singolo.

TERZA PUNTATA (8 OTTOBRE) Lil Jolie è la prima in classifica per il canto nella gara delle cover e Marisol per il ballo. Nella gara degli inediti vince Petit, il cantante che ha da poco compiuto 18 anni: il suo inedito "Che fai" verrà prodotto da Takagi e Ketra. Annalisa è l’ospite della puntata.

QUARTA PUNTATA (15 OTTOBRE) Super-ospite della puntata è Emma, che presenta il suo nuovo album "Souvenir" e canta tra i ragazzi l'inedito "Iniziamo dalla fine".Tocca a lei, insieme al ballerino spagnolo Sergio Bernal, giudicare le esibizioni degli allievi e stilare la classifica. Ai primi posti finiscono Lil Jolie per il canta e Simone per la danza, mentre questa settimana rischiano la maglia il cantante Holy Francisco e il ballerino Ezio.

QUINTA PUNTATA (22 OTTOBRE) Fiorella Mannoia è stata il giudice per il canto interpretazione, Rkomi per il canto mentre, per il ballo, nella giuria c'era Eleonora Abbagnato. Ospite Mr. Rain insieme a Clara per cantare il brano “Un milione di notti”, uscito il 20 ottobre 2023. Dopo una serie di prove e competizioni c'è stato un primo eliminato: Spacehippiez. Al suo posto entra Samuspina.

SESTA PUNTATA (29 OTTOBRE) Nella sesta puntata dello speciale domenicale Mida ha affrontato la sfida e si è salvato. E' andata meno bene a Ezio: ultimo nella gara di cover, prima ancora di scoprire il risultato il suo banco viene sospeso dalla prof Pettinelli. Dustin vince una gara di ballo e ottiene un posto nell'evento "Danza nel vento". Inediti in radio per Mew, Petit, Matthew, Holden e Lil Jolie, Chiara invece non supera un compito assegnatole dalla Celentano ma mantiene la maglia. Ospiti della puntata Bresh e i Pinguini Tattici Nucleari.

SETTIMA PUNTATA (5 NOVEMBRE) Nella settima puntata del domenicale un nuovo cantante ottiene il banco: si tratta di Ayle, fortemente voluto da Anna Pettinelli. Tra gli ospiti tre ex allievi” Alex Wyse, Enrico Nigiotti e Diana Del Bufalo. Chiamati a giudicare le esibizioni degli allievi: Gabry Ponte per il canto e Anbeta per il ballo. La gara di cover ha visto prima Lil Jolie, seconda Mew, terzo Holden. La gara di ballo, invece Marisol sul podio, Dustin secondo e Kumo terzo. Alessandra Celentano e Elena D'Amario hanno discusso animatamente per l'esibizione di Nicholas.

OTTAVA PUNTATA (12 NOVEMBRE) Gli allievi commuovono con le loro performance piene di sentimento. A Tommaso Paradiso, giudice della gara di canto, è piaciuta particolarmente quella di Lil Jolie (a cui ha proposto di scrivere qualcosa insieme) mentre Matthew non lo ha convinto: il voto basso che gli ha attribuito lo manda in sfida la prossima settimana. A valutare i ballerini c'è Rossella Brescia: un "ritorno a casa" per lei che in passato è stata insegnante del talent. Tra gli ospiti Giordana Angi, Rkomi e Irama.

NONA PUNTATA (19 NOVEMBRE) Tra gli ospiti Michele Bravi e Wax, che presentano i loro nuovi singoli. Giudice di canto è Achille Lauro, per il ballo e Garrison Rochelle e Nancy Berti. Holden vince la gara di inediti e avrà la possibilità di realizzare un video del suo brano con gli YouNuts!. Elia è ultimo nella competizione di ballo e va in sfida. Anna Pettinelli toglie la maglia a Holy Francisco.