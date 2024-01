Chi è Kia

Per Kia è un bella rivincita. Solo poche settimane fa era andata in sfida con Martina, ma aveva perso. Adesso per la cantante c'è una nuova opportunità tutta da giocare. La 19enne - originaria di Cagliari, ha studiato al conservatorio e suona la chitarra e il pianoforte - ha subito chiamato la mamma che l'ha incoraggiata a inseguire il suo sogno e a respirare musica. La mamma infatti ama la musica proprio come il padre, uno dei primi dj tech-house della Sardegna.