Ballerini e cantanti dicono la loro sulle performance, elargendo complimenti per tutti tranne che per Mida. La cover scelta non piace, inoltre sono rimasti delusi dal suo comportamento nei confronti di Gaia.

Ad "Amici 2023" Dustin incanta i compagni I sette allievi rimasti si riuniscono davanti al televisore per scoprire chi sono i giudici che valuteranno le loro performance. A sorpresa si tratta dei loro ex compagni di scuola, che ritornano di nuovo tra i banchi tra le urla dei finalisti che sono felicissimi di rivederli (seppur a distanza). La prima candidata da valutare è Martina, che propone la sua cover di "Image" di John Lennon. Un'esibizione che ha fatto venire i brividi a Gaia: "Credo sia maturata molto, ha acquisito fiducia in se stessa". Anche per Nicholas e Lil Jolie la compagna ha finalmente tirato fuori la capacità di emozionare, che aveva paura di non avere. Petit ha scelto la sua reinterpretazione di "Suavemente", ricevendo i complimenti di Ayle: "E' un artista che lavora tanto e sa quello che fa, sa tenere il palco". Si passa poi alla danza con Dustin, il fuoriclasse di Alessandra Celentano che ha deciso di mostrare un passo a due. "E' un professionista, non gli si può dire nulla. Riesce a mantenerti incollato", ammette ammirato Kumo. Anche gli altri ballerini sono concordi: "E' incredibile, inoltre è una persona fantastica".

Ad "Amici 2023" Mida sotto accusa E' il turno di Mida con "Chiamami ancora amore" di Roberto Vecchioni, che solleva qualche critica. Lil Jolie dichiara infatti di preferirlo in versione urban: "Questa esibizione l'ho sentita molto teen. Questo non vuol dire che sia scarso, anzi il suo lo fa bene". Il ballerino Nicholas è concorde con il giudizio della cantante, ma aggiunge una nota al veleno. "Credo sia un po' parac***o Mida. Si è comportato male, non si gioca con i sentimenti altrui" dice, riferendosi al suo atteggiamento nei confronti della ex fidanzata Gaia. Un commento che spiazza il rapper (già in crisi nera per l'avvicinarsi della finale): "Cosa c'entra con l'esibizione... Poi da Nicholas non me l'aspettavo, avevamo un bellissimo rapporto. Allora è falso lui, ci siamo scambiati belle parole. Ci sono rimasto proprio male".