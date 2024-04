"Amici 2023", Francesco Cicchella imita Geolier che si collega in diretta: "Hai finito di fare lo scemo?"

"Devo far entrare un'ospite che non vuole essere presentato" dice Maria De Filippi durante il sesto serale di "Amici" mentre in studio entra Francesco Cicchella che imita Geolier sulle note del successo sanremese: "I p' me, tu p' te". "Quando vado all'estero porto sempre qualcosa da casa - dice il comico lanciando le sciarpe della squadra del Napoli -. Quest'anno stiamo andando male, ma tanto noi stiamo ancora festeggiando dall'anno scorso. Stiamo ancora bene".

"Che è Marì, perché mi guardi così?", dice il comico mentre dietro, in video, appare il vero Geolier. "Ma questo chi è? Hanno fatto già il pezzotto mio a Napoli?", ironizza il comico. "Hai finito di fare lo scemo?", risponde il rapper. "Basta dico la verità: so Ultimo! - aggiunge dopo aver indossato una parrucca -. Comunque non è possibile che ogni volta che vengo qua vengo smascherato così perché voi avete gli originali!".