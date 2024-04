"Amici 23", Gaia: "Erano quattro anni che provavo a entrare nella scuola"

Ospite a "Verissimo" Gaia De Martino, eliminata dal serale di "Amici" dove era nel team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, racconta la sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi. "Seguivo da sempre il programma a casa sul divano con mia madre che è una grande fan. Ed era un po' che provavo a entrare nella scuola, era il quarto anno questo e ancora non riesco a realizzare" racconta la ballerina.

"Ho vissuto momenti molto forti che mi hanno fatto andare avanti anche dopo l'infortunio. Per me è stata una crescita troppo importante quella successa ad "Amici", sono cambiata tanto e non sono sicuramente la stessa di prima. Per me questo è ancora più importante di altro" ha confidato Gaia a Silvia Toffanin. La ballerina ha poi parlato della storia d'amore con Mida: "È stato importante anche lui in questo mio percorso di crescita. È stata la mia prima relazione, le mie prime emozioni verso un ragazzo. Mi ha aiutato a superare i miei punti deboli, inconsapevolmente. Rimane una persona importante per me, poi si vedrà fuori".