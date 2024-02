"Amici 2023", anche la ballerina Gaia vola al serale

La ballerina Gaia assente perché infortunata

Dopo le esibizioni dei ballerini viene mostrata la classifica di ballo. In ultima postazione c'è Giovanni, poi Kumo e Nichloas a parimerito, mentre sul podio tre donne: Lucia, Sofia e Marisol. Assente giustificata Gaia, allieva di Raimondo Todaro, che questa settimana non ha potuto esibirsi perché infortunata. "Accusa ancora dolore dopo che si è fatta male, ma possiamo collegarci e farla venire perché Raimondo vuole parlarle", annuncia Maria De Filippi. La ragazza è in casetta a riposarsi, con il ghiaccio sul ginocchio e una tisana calda in mano. "E' al finocchio, perché mi sento un po' gonfia", spiega candidamente lei. La conduttrice la invita a venire in studio e intanto sbircia all'interno delle stanze in disordine, commentando ironica: "Vedo che vi siete dati da fare per l'ordine, siete migliorati...".