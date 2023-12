Mida resta vago e anzi rimprovera i due amici di mettergli "ansia". Ma Matthew insiste e sottolinea: "Eravate lì ad amoreggiare", intendendo lui e Gaia. Mida allora ammette e dice: "Chiamatelo come volete..." e Mew aggiunge: "Chamiamo le cose con il loro nome. Ovvero amore".

Del resto l'avvicinamento crescente tra due alunni della scuola è stato evidente a tutti sin dall'inizio e i due ragazzi continuano a mostrare di piacersi a vicenda non facendo nulla per nasconderlo e scambiandosi continuamente gesti affettuosi e tenerezze, anche se con un poco di imbarazzo. Da settimane è tutto un susseguirsi di complimenti, scherzi e i due non perdono occasione di stare insieme. Una complicità che non è sfugge a nessuno.

Un bacio ma non vero...

Poco dopo sul letto insieme, lui le rimprovera scherzosamente: “Tu non mi vuoi mai”, ma Gaia replica: “Ma no, solo non voglio fare tardi”. Mentre i due continuano a sbaciucchiarsi sotto il cuscino entra Petit che domanda: "Ma sta nascendo una nuova storia?". Gaia nega ma Petit la incalza: Quanto sei sicura da 1 a 10 che non sia una nuova storia?". A quel punto Gaia risponde di non poter fare previsioni. Mentre Gaia sta andando via Matthew entra in stanza e afferma: “Ascoltatemi, se volete baciarvi usate questo letto (il suo) perché è il rituale”. Gaia però chiarisce: “Mica è successo veramente... Non c'è stato un vero bacio di quelli fatti bene. Cioè c'è stato ma non esagerato".