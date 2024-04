La storia d'amore è finita, ma la ballerina è esasperata dal comportamento del cantante e si sfoga durante una discussione. Lo accusa di non averle "nemmeno fatto gli auguri di compleanno" e di non esserle stato vicino dopo l’infortunio : "Mi aspettavo una vicinanza che non c’è stata, hai pensato prima al programma".

Tgcom24

Lo sfogo di Gaia Gaia ha infatti festeggiato il compleanno in Casetta senza Mida, che non le ha fatto neanche gli auguri. La ballerina non l'ha presa bene e si è sfogata con Sarah e Lil Jolie: "Faccio la dura, ma non riesco a crederci che non mi ha fatto manco gli auguri. Non piango perché mi piace ancora, ma per l'indifferenza e il fatto che ce l'ha con me...".

Il confronto tra i due allievi Tra Gaia e Mida arriva quindi il confronto: "Per me non c'è niente da dire... prima dici che ti dispiace che perdo un'opportunità, poi che arrivo in finale grazie ad Aurora", attacca Gaia. "Tu fai la vittima, sono due cose diverse che penso", ribatte Mida. Ma la ballerina è certa che il cantante ha pensato prima al programma: "Me la prendo con te perché noi qua dentro, che siamo stati? Un c...o?". "Te la prendi con me quando sono le stesse cose che ti ho detto in faccia", ha concluso il cantante.