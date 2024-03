Tgcom24

"Ti sembra questo l'atteggiamento con cui affrontare una situazione del genere?" gli chiede Emanuel entrando in sala prove. E quando il ragazzo ribatte che non sa cosa pensare di quanto accaduto, il prof è ancora più duro: "Ma cosa devi pensare? Non devi pensare, devi ballare!" gli dice.

"Non metto in dubbio che Nicholas si meriti la maglia, tanto di cappello - prova a giustificarsi l'allievo -, ma cosa devo pensare io che sono un ragazzo che si è fatto il culo per cinque mesi appresso a te. Posso capire Sofia o Lucia, che erano sopra di me in classifica...". Emanuel come prima cosa lo invita a valutare bene le cose e a stare attento durante la puntata a come si svolgono i fatti. Il prof infatti sottolinea che lui ha chiamato Sofia per dare la maglia a lei. "Maria ha chiamato Nicholas per chiarire quanto successo in settimana e in quel momento mi sono sentito di dargli la maglia - spiega Emanuel -, altrimenti io non avrei chiamato lui".

I pensieri di fuga di Kumo Emanuel Lo è rimasto particolarmente indispettito da certe cose dette da Kumo in una conversazione con Nicholas. "Voglio solo risposte e sapere quello che pensa - ha detto il ragazzo riferendosi al prof -, se non vuole mandarmi al serale è inutile che rimango, me ne vado". Emanuel gli risponde che allora dovrebbe fare come Todaro e dirgli "vattene pure". Ma per lui le cose sono diverse: "La risposta è nella tua danza" gli dice. E quando Kumo gli dice che lo deve sostenere, Emanuel ribatte: "Cosa ti devo sostenere? Sei forse fuori da Amici?"