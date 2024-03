Leggi Anche Amici 2023, per i ragazzi prova in studio giudicati dal pubblico

Tra i due, il primo a lasciare la trasmissione è Nicholas, al termine della manche iniziale. "Sei il figlio ideale per chiunque", gli dice Maria De Filippi, facendogli i complimenti per il comportamento tenuto nel corso dell'anno. Impeccabile al punto da spingere i professionisti del talent show a entrare in scena per tributare al ragazzo il loro apprezzamento. "Per noi è un grande dispiacere, ogni giorno vederlo in sala era arricchente", spiega Elena D'Amario, facendosi portavoce del pensiero dei colleghi, che, nel mentre, applaudono di dietro di lei.

A fine serata tocca, invece, a Giovanni, sconfitto nell'ultimo decisivo duello da un'altra ballerina: Marisol, pupilla della maestra Alessandra Celentano. "In questi mesi sei sempre stata sopra di me in classifica, esco io", commenta il danzatore, prefigurando la propria eliminazione. In effetti, tra i due, è proprio lui a dover abbandonare la trasmissione.