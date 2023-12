Al termine delle gare di canto e ballo a finire in sfida sono Simone per i ballerini e Lil Jolie tra i cantanti. La ragazza di fronte alla decisione di Rudy di metterla in sfida reagisce male ed entra in crisi. Dopo un compito assegnato dalla Celentano Emanuel Lo non ritiene Kumo sufficiente e così decide di sospendergli la maglia. Ospiti della puntata i The Tenors.

Si inizia con un siparietto sugli outfit della Celentano. Il più apprezzato dal pubblico sembra essere stato uno molto sportivo con pantaloni della tuta. Poi arriva Giovannino, come sempre in cerca di Sabrina Ferilli. Le dedica anche un balletto sulle note di "Mi manchi" di Fausto Leali.

Il compito di Lucia Si entra nel vivo con il compito assegnato a Lucia dalla Celentano che vuole testare la versatilità della ragazza. La coreografia viene mostrata da Francesca e il confronto è ancora più probante. La Celentano si dice un po' delusa perché su Lucia ha molte aspettative. Alla fine il voto è un 4. Emmanuel Lo è più indulgente, ritiene la prova della sua allieva più che sufficiente anche se è d'accordo con la Celentano che la ragazza era troppo incerta e traballante.

La gara di ballo e canto Il primo giudice di ballo è Kledi mentre a giudicare la gara di canto saranno Ron, Ermal Meta e Fulminacci. Si parte con Mew con "What About Us": Ermal la trova molto brava anche se un maggior controllo vocale l'avrebbe resa eccellente. La prima ballerina è Marisol: Kledi è piuttosto deluso perché in passato era rimasto più favorevolmente colpito, le dice che mancava tutta la parte espressiva. Mida canta "La flaca" di Jarabe de Palo e impressiona Ron che lo trova bravissimo soprattutto per la sicurezza che trasmette. Nicholas piace a Kledi, molto meno alla Celentano che assegna al ragazzo un 3,5. Lil Jolie canta "Brivido felino", Fulminacci le fa i complimenti e la invita a lavorare sulla dinamica e i cambi di registro. Tocca a Giovanni che balla con Francesca che conquista Kledi. Petit ha una falsa partenza e si deve fermare. Nonostante il contrattempo riceve buoni pareri da Ron. Si prosegue con la danza e Dustin che supera la prova a pieni voti. Bene anche Holden, che Ron trova sempre centrato sul pezzo. Ermal ha solo un consiglio da dargli: "Non guardare a terra mentre canti". Scende in pista Gaia in una coreografia mostrata da Giulia. Per Kledi la ragazza deve dare più vita al movimento, la sensazione che arriva è che si tenga dentro quello che prova. Sarah canta una versione acustica di "Mamma mia". Per Fulminacci è brava, fin troppo: la invita "a spettinarsi" un po'. Torna in pista Lucia che convince pienamente Kledi. Matthew presenta una versione di "Come Together" dei Beatles con tanto di assolo di chitarra, Ermal apprezza l'equilibrio dell'interpretazione. Sofia supera a pieni voti la prova, mentre Martina con "Addicted To You" impressiona Ron per la facilità vocale. Di nuovo ballo con Kumo, seguito da Simone che Kledi trova "frizzantino" ma poco preciso nello scandire il pezzo.

Le classifiche Per il canto in testa è Holden seguito da Mew, Petit, Matthew e Sarah, mentre all'ultimo posto si è classificata Lil Jolie che consegna così la maglia a Rudy. Il prof dice di essere convinto che una sfida le farebbe bene per tirare fuori il carattere. Chiede così alla Cuccarini di metterla in sfida. Lil cerca di difendersi affermando che a suo parere nelle ultime puntate le assegnazioni erano sbagliate. Poi la ragazza entra in crisi, Maria prova a scuoterla, a spiegarle quanto è brava e quando Lil dice di non essere contenta di fare la sfida Maria ribatte che deve esserlo, perché è brava a la farà bene. Ma la ragazza continua a piangere. Si passa alla classifica di ballo che vede in testa Dustin seguito da Lucia, Sofia, Giovanni, Gaia, Marisol, Nicholas e Kumo, mentre Simone è l'ultimo classificato. Maria dà le felpe sfida a entrambi i ragazzi e quando la dà a Lil la prende bonariamente in giro per cercare di sdrammatizzare: "Con questa vai a fuoco - le dice -. Cosa succede adesso? Non si mangia più... non si dorme più..." ma Lil è sempre disperata. Poi la invita a cantare per mettere nel canto i sentimenti che sta provando. Alla fine lei canta "Un'emozione da poco". La sua è un'esibizione non certo precisa ma ricca di emozione e anche rabbia.

Gara di improvvisazione Sono tre gli alunni chiamati alla gara di improvvisazione di ballo: Dustin, Giovanni e Lucia giudicati da Gabriele Rossi. Per i cantanti invece vengono chiamati Holden. Matthew e Mew a presentare i loro inediti. Matthew presenta la sua "Ombre", Dustin balla bendato nell'improvvisazione "Buio e luce". Poi Holden che canta "Nuvola". Dopo l'esibizione di Giovanni Mew canta "Vivo". Chiude Lucia. Gabriele Rossi dice di essere stato colpito sia da Dustin che da Lucia, ma alla fine sceglie la ragazza. Per lei il premio è un'esibizione in un concerto con Dardust.

La sfida di Ayle Tocca al ragazzo affrontare la sfida con Tasco. A giudicare è Sara Andreali che alla fine, fatti i complimenti a entrambi, preferisce Ayle.

Il compito di Gaia Tocca alla ragazza che ha ricevuto un compito dalla Celentano. La prof vuole sensualità e vuole che la ragazza rompa le proprie barriere. La coreografia mostrata da Isobel è decisamente forte, Lorella commenta con un "questo è un trattamento shock". Gaia ce la mette davvero tutta per lasciarsi andare al punto da convincere la Celentano che ha per lei parole di apprezzamento: "Sei una guerriera, lo sei nel modo giusto, con grande educazione e anche bellezza". Per questa la giudica sufficiente e giudica passato il compito. "Tu sei molto dolce ma sei anche sensuale. Puoi farlo". Raimondo è soddisfatto per il percorso che la ragazza sta facendo: "Sei stata fantastica, e per capire quanto ti consiglio di riguardare la puntata guardando la faccia di Mida".

Compito di gruppo per i ballerini I prossimi a mettersi alla prova sono Nicholas, Simone, Giovanni e Dustin, che devono affrontare un compito assegnato sempre dalla Celentano che ha girato ai ragazzi lo stesso compito di classico assegnato da Dustin a Emanuel Lo settimana scorsa. In realtà la Celentano ha voluto solo farli studiare: Maria legge una seconda lettera consegnata contestualmente a quella del compito in cui dice sono esonerati, a meno che non vogliano esibirsi. Tutti dicono di volersi esibire ma Alessandra non è contenta perché in settimana ha sentito dire cose pesanti da parte degli allievi e si aspettava delle scuse. Tanto Emanuel Lo che i ragazzi hanno preso il compito come una ripicca e questa cosa non va giù alla Celentano, che dà loro dei "malpensanti". Alla fine della prova Emanuel giudica Kumo insufficiente e gli sospende la maglia, lo stesso non fa Raimondo con Nicholas: tanto la Celentano che Emanuel contestano a Raimondo un'eccessiva indulgenza nei confronti del ragazzo. Ospiti iThe Tenors con Alberto Urso.