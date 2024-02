Che le gare abbiano inizio

La puntata inizia con l'arrivo delle maglie del serale in studio, che non saranno legate ai risultati, ma verranno assegnate per insindacabile volere dei docenti.

Poi Maria De Filippi presenta subito il giudice del ballo ovvero Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma e i due giudici di canto, Noemi e Drusilla Foer.



Si parte con la gara di ballo. Inizia Dustin con un passo a due con Giulia. Grandi complimenti da Eleonora. Poi è la volta di Sarah per il canto con il suo inedito "Mappamondo", che piace molto a Drusilla. Si torna al ballo con Marisol, che riceve qualche critica da Eleonora Abbagnato: “Manca un po’ di attacco e di energia soprattutto oggi”.

Per il canto arriva Mida con "Fight club", poi Nicholas balla un assolo e riceve i complimenti della Abbagnato, che ha un battibecco con la Celentano sul fisico del ragazzo: "Per me non ha le doti per ballare". Petit canta "Tornerai" (con alcune strofe in napoletano) e Drusilla, che ama il napoletano, dice: "Mi sono innamorata di te". Giovanni fa un passo a due con Umberto in un boogie. L'Abbagnato lo trova un po' impreciso e frettoloso. Holden canta "Solo stanotte", il suo nuovo pezzo e riceve la standing ovation del pubblico. A Noemi piace molto e si complimenta per il fiato e per il testo, che non è sacrificato dalla metrica. Tocca a Gaia per il ballo. Ad Eleonora non è piaciuta tantissimo, perché la trova non troppo migliorata nell’ampiezza del movimento: una esibizione un po’ piatta. Martina si esibisce con il suo inedito "Da quando non ho smesso di amarti". Drusilla dice: "Siamo davanti ad una signora cantante". Kumo balla un assolo. La Abbagnato lo trova molto migliorato. Malia canta "Non so se tu". Noemi lo invita a raccontare un po' meglio. Tocca a Simone ballare. Eleonora trova che abbia fatto molti progressi. Poi canta Lil Jolie, "Attimo", di cui Drusilla apprezza la voce "scura". E' la volta di Sofia per la danza. Tanti complimenti dalla Abbagnato. Canta Nahaze la sua "Oro oro oro", che Moemi apprezza molto. Poi tocca a Lucia per il ballo. La Abbagnato la trova interessante con "qualche lavoro da fare". Kia canta "Iena". Drusilla la trova una "figa pazzesca". Tocca ad Ayle con il suo inedito "Il tuo nome".

Il ragazzo prova a cantare varie volte senza però riuscire a portare a termine la performance. Ce la fa alla fine ma qualcosa è comunque andato storto.